Йошкар-Ола, , 16:32 — REGNUM В Марий Эл 43-летний местный житель обвиняется в преступлении по статье о попытке убийства двух или более лиц общеопасным способом. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Квартира после пожара Пресс-служба следственного управления СКР по Марий Эл

По данным следствия, 26 января в Куженерском районе между мужчиной в состоянии алкогольного опьянения с одной стороны и его сожительницей, совершеннолетней дочерью и соседкой с другой стороны произошел конфликт. Угрожая женщинам убийством, обвиняемый бросил в спальню, где они находились, зажженные газеты. После этого он заблокировал дверь комнаты с помощью палки. Затем он поджег прихожую, запер дверь и ушел.

Двое женщин смогли покинуть квартиру самостоятельно через окно на втором этаже, третью спасли пожарные.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Борском районе Нижегородской области в ноябре прошлого года 17-летний подросток поджег школьника. Подозреваемый был задержан, потерпевшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

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