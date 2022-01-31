Варшава, , 16:31 — REGNUM Польская компания CD Projekt RED работает над новым проектом под названием Project Golden Nekker. Об этом 31 января пишет издание IGN.

Карточное дополнение для игры Гвинт — «Алое проклятие» Playgwent.com

По данным IGN, Project Golden Nekker — это однопользовательский спин-офф «Гвинта», популярной карточной игры из вселенной «Ведьмака». Ожидается, что его релиз может состояться уже в октябре 2022 года.

Издание также отмечает, что Project Golden Nekker будет полностью самостоятельной игрой, не требующей наличия «Гвинта». Дополнительные подробности проекта пока неизвестны.

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