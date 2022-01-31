Лондон, , 16:31 — REGNUM Визит британского премьер-министра Бориса Джонсона на Украину состоится 1 февраля — на следующий день после переговоров главы правительства Британии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили 31 января в пресс-службе британского политика.

Борис Джонсон No10 Downing Street

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Телефонные переговоры с Путиным состоятся 31 января, а 1 февраля Джонсон уже будет на Украине, где пройдёт его встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сопровождать Джонсона будет британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон заявил, что собирается в разговоре с Путиным призвать его «отойти от края войны».

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