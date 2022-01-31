Москва, 31 января, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Итальянский дом моды Dolce & Gabbana выставил на продажу сумку с изображением усатых персонажей, похожих на российского актёра и ведущего Леонида Каневского. Это подметил сам артист в личном Instagram-аккаунте.

Кадр из телепередачи «Следствие вели...» Леонид Каневский

https://www.instagram.com/p/CZW3lIpLEP0/

Каневский опубликовал скриншот сообщения, в котором ему прислали фотографию сумки с подписью: «Кто-то из D&G пересмотрел «Следствие вели». Под постом Каневский пошутил: «И куда обратиться за своим гонораром?». Добавим, что стоимость сумки оценивается более чем в 197 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что «Следствие вели…» — это цикл документальных передач о преступлениях, совершённых в СССР. Ведущим проекта на телеканале «НТВ» является Леонид Каневский.