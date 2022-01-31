Тегеран, , 16:27 — REGNUM Вооруженное нападение на пресс-центр разведывательного управления иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) произошло в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает 31 января агентство Tasnim.

Хаменеи выступает перед КСИР

Неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь по охранникам, находившимся у входа в здание пресс-центра в городе Сераван.

Ответным огнём нападавший был убит. По данным СМИ, в ходе перестрелки ранение также получил один из прохожих.

Мотивы нападавшего пока не выяснены, его личность устанавливается.

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