Москва, 31 января, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в настоящее время столкнулся с серьёзными проблемами на внутриполитическом поле, и на этом фоне предложения России по нерасширению НАТО оказались полной неожиданностью. Об этом 31 января заявил профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«С точки зрения внутренней, у Байдена реально тяжёлая ситуация. Принимать какие-то судьбоносные решения, когда у тебя нет тыла, когда у тебя страна разделена, когда инфляция и ты точно… я думаю, они практически смирились с тем, что они теряют власть над Конгрессом через восемь месяцев — это очень сильно висит на всей Демократической партии. И наверняка уже вопрос о том, что дальше делать: не выигрываем ли выборы, а что делать, если выигрываем эти выборы», — заявил Безруков.

«Эта ситуация, которая сложилась, отражает эту часть. Внутреннюю неудовлетворённость, внутреннюю неопределённость американской элиты», — указал он.