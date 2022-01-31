Париж, 31 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка будет защищать авианосную боевую группу во время миссии «Клемансо-22». Об этом министр обороны Франции Флоранс Парли написала в своем аккаунте в Twitter.

Jim Mattis Флоранс Парли

«Атомная подводная лодка способна выполнять разведывательные задачи и бороться с морскими и подводными угрозами», — написала министр обороны Франции.

https://twitter.com/MarineNationale/status/1487790735017582592

Как сообщало ИА REGNUM, после поездки на Украину министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не намерен посещать Москву.