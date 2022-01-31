Франция: атомная подлодка защитит авианосную группу миссии «Клемансо-22»
Париж, 31 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка будет защищать авианосную боевую группу во время миссии «Клемансо-22». Об этом министр обороны Франции Флоранс Парли написала в своем аккаунте в Twitter.
Jim Mattis
Флоранс Парли
«Атомная подводная лодка способна выполнять разведывательные задачи и бороться с морскими и подводными угрозами», — написала министр обороны Франции.
https://twitter.com/MarineNationale/status/1487790735017582592
Как сообщало ИА REGNUM, после поездки на Украину министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не намерен посещать Москву.