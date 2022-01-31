Вашингтон, 31 января, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Журналисты Eurogamer опубликовали 20-минутную запись с закрытого бета-тестирования хоррор-игры Midnight Ghost Hunt. Ролик доступен на YouTube-канале издания с 31 января.

Охотники за привидениями [Цитата из х∕ф «Охотники за привидениями». Реж. Айван Райтман. 1984. США

Midnight Ghost Hunt — это соревновательная игра, в которой команда охотников пытается обнаружить и отловить команду призраков. Привидения, в свою очередь, умеют превращаться в различные предметы интерьера, чтобы скрывать своё присутствие.

Авторы Eurogamer пишут, что у игры большой потенциал. Ожидается, что её полноценный релиз состоится в 2022 году — точная дата неизвестна.