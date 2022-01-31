Челябинск, 31 января, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Челябинске задержали подозреваемых в торговле немаркированной алкогольной и табачной продукцией. Об этом сообщает областной главк МВД.

Fonday.ru Алкоголь

Под подозрение попали двое мужчин и женщина. Из магазинов, арендованных организаторами, изъяли почти 1500 единиц немаркированной алкогольной продукции и больше 4000 пачек табачных изделий.

Общая сумма изъятого составила не меньше 300 тыс. рублей. Теперь задержанным грозит до шести лет колонии.