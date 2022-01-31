Москва, , 16:22 — REGNUM Представители родительской общественности направили губернатору Псковской области предложение о начале диалога касательно социальной политики в сфере вузовского образования, текст которого опубликовано 31 января на сайте ОООЗС «Родительское Всероссийское сопротивление» (РВС)

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Члены центрального совета РВС Жанна Тачмамедова и Олег Барсуков ранее, давая комментарий ИА Красная весна, заметили, что в своем обращении родительская общественность выразила несогласие с введением дистанционного обучение в общеобразовательных и высших учебных заведениях Псковской области.

В тексте документа сказано, что «родители нес несовершеннолетних детей, равно как и родители совершеннолетних студентов, не согласны и возмущены действиями властей города и области» в связи с тем, что дистанционные технологии «негативно сказываются на физическом и психическом здоровье школьников и студентов».

«Дистанционные формы обучения сами по себе наносят непоправимый вред психическому и физическому здоровью детей, и часто этот вред носит необратимый характер», — прокомеентировала клинический психолог, эксперт РВС Жанна Тачмамедова.

В подтверждение этого утверждение в обращении губернатору приводятся данные исследования на тему «Самочувствие школьников при дистанционном обучении в период эпидемии COVID-19», которое с 27 апреля по 26 мая 2020 года провел НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.

«Согласно полученным результатам исследования в 79 регионах России, у 80% школьников в результате изоляции и дистанционной формы обучения проявились неблагополучные психические реакции, и «всего лишь у 13,4% школьников можно констатировать благоприятную медикопсихолого-социальную адаптацию к условиям самоизоляции и дистанционного обучения». Таким образом, дистанционная форма обучения причиняет прямой непосредственный вред психическому и физическому здоровью большинства детей и студентов», — говорится в обращении.

Родительская общественность также, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина отмечает, что «дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный», а также на схожую позицию главы Минопросвещения России Сергея Крацова.

«Родители настаивают на прямом и непосредственном диалоге с региональными властями, а обращение лишь задает повестку для этого диалога», — добавил эксперт РВС адвокат Олег Барсуков.

Напомним, 26 января 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ №6-УГ. Согласно указу, в учебных заведения появилась возможность неограниченного использования «электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» и при этом могут быть произвольно приостановлены дополнительные общеразвивающие программы с несовершеннолетними в очной форме.