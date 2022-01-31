Городец, Нижегородская область, , 16:21 — REGNUM Победитель всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Екатерина Крюнас открыла мемориальный комплекс национального достояния имени Александра Невского в городе Городце. Проект поддержан правительством Нижегородской области и администрацией Городецкого муниципального района, а также популяризируется совместно с наставником Екатерины — заместителем исполнительного директора Российского географического общества Сергеем Корлыхановым.

Александр Невский Художник Юрий Пантюхин

Цель новой музейной экспозиции — оставить в памяти посетителя яркий, запоминающийся образ исторического периода и исторической личности, но не создать при этом ложного симулякра, опираясь только на проверенную научную информацию.

Богдан Кондратов. «Мы гордимся тем, что наши участники популяризируют историю нашей страны. Этот комплекс — отличный пример, который позволит вызвать живой интерес к истории Российского государства. К тому же, это уникальное сочетание мультимедийных технологий с бережным отношением к исторической и археологической информации. Уверен, что комплекс будет интересен любой целевой аудитории», — отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства»

Выставочное пространство состоит из семи экспозиционных залов. В них находятся классические образы Александра Невского, мозаичные изображения и макет памятника, манекен великого полководца, экспонаты — принадлежности для летописания (подлинные предметы, а также реплики), мультимедийная выставка. Есть зал, посвященный монгольскому нашествию. Центральным экспонатом является интерактивная инсталляция «Города», которая наглядно, на карте объясняет зрителям порядок и даты взятия городов Руси. Также в комплексе представлены драгоценные металлы, княжеский шлем и вислая печать. Особое место здесь занимает панорама Городца с анимированными сценами из жизни городчан того периода (150 персонажей). Комплекс предусматривает различные активности с юными посетителями — просмотры роликов, викторины, проведение лекций и других мероприятий. Разработан уникальный квест по проверке изученного в ходе экскурсий материала.