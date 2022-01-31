Москва, , 16:20 — REGNUM В США мог не сформироваться элитный консенсус по поводу предложений России о нерасширении НАТО. Об этом 31 января заявил профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков на телеканале «Россия 24».

НАТО Nato.int

«Почему американцы до сих пор не могут дать внятный ответ на наши предложения, почему они тянут? Вполне возможно, без всякого злого умысла: во-первых, это предложение застало их совершенно врасплох. Они просто не собирались об этом думать. А, во-вторых, поскольку система очень сильно децентрализована, и принимающие решения разбросаны везде — это, конечно же, не Байден и не его администрация, — нужен элитный консенсус. И этот элитный консенсус не такой», — заявил Безруков.

«Сначала был шок: почему эти русские такие вещи нам говорят. Потом половина из этих принимаемых решения подумала, а что в этом такого? Это ведь именно то, что Трамп и говорил. Пусть европейцы занимаются своей собственной безопасностью», — пояснил он.