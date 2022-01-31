Старый Оскол, Белгородская область, , 16:24 — REGNUM Двое рабочих муниципального предприятия «Зеленстрой» погибли 31 января в микрорайоне Интернациональный Старого Оскола Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Оборвавшийся трос у крана Цитата из видео

По предварительным данным, рабочие проводили опиловку деревьев по заявке жильцов многоквартирного дома. В какой-то момент отпиленная часть ствола сорвалась с троса на люльку, в которой находилось двое сотрудников «Зеленстроя». Вместе с рабочими люлька упала с высоты, спиленная часть дерева придавила упавших. Мужчины погибли на месте.

В муниципальном предприятии, где работали погибшие, будет изъята и изучена документация, касающаяся соблюдения техники безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.