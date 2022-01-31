Рыбинск, Ярославская область, 31 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Рыбинске идет проверка документации по строительству школы на улице Тракторная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска.

Yarregion.ru Школа на улице Тракторная

Школу на улице Тракторная открыли в сентябре 2020 года, ее построили в рамках национального проекта «Образование». Согласно муниципальному контракту, стоимость работ составила 656,6 миллионов рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM спустя 2,5 месяца в новом здании появились трещины, но было заявлено, что они не угрожают безопасности объекта.

В январе 2022 года в анонимных телеграм-каналах стала муссироваться информация, что в администрации Рыбинска идут выемки документов по стройке школы на Тракторной. В УМВД по Ярославской области и в областном управлении СКР сообщили что данным вопросом не занимаются. В администрации Рыбинска сочли возможным подтвердить, что проверка есть, но не уточнили, кто ее проводит.

«Заказчиком работ по школе на Тракторной являлось управление строительством администрации Рыбинска. Экземпляр проекта, хранившийся в администрации, был предоставлен для проведения проверки», — заявили в администрации Рыбинска.

Подрядчиком работ по школе на Тракторной выступало ООО «Техмонтаж». На вопрос корреспондента ИА REGNUM здесь также ответили с осторожностью.

«Идёт проверка управления строительства, проверяет контрольно-счётная палата. Не знаю, что это может быть. Школа уже полтора года работает, никаких претензий нет. Школа принимается всеми службами, кого там только нет. Ростехнадзор, газ, пожарная. Быстрее школа строится, чем сдаётся… Наверное как-то ко мне отнесётся, потому что управление строительства попросило нас ответит на ряд вопросов. Ответим. Пока так», — пояснил директор ООО «Техмонтаж» Вячеслав Меньшиков.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.