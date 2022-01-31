Саранск, , 16:18 — REGNUM В Мордовии в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями объявлено оперативное предупреждение. Об этом сообщает управление МЧС по республике.

Метель 74.mchs.gov.ru

Так, 1 февраля ночью с сохранением в дневные часы на территории региона ожидается метель с видимостью 2−3 километра и гололед.

Водителей и пешеходов призывают быть особенно внимательными и осторожными.

Согласно данным Гидрометцентра России, в первый день февраля на территории республики температура воздуха составит 0… — 3 °C, будет пасмурно, ожидается снегопад.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах Приволжского федерального округа 1 февраля ожидаются метели с ухудшением видимости. Так, о предстоящем снегопаде предупредили жителей Татарии, Саратовской и Ульяновской областей, а также Чувашии.

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