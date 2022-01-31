Вашингтон, 31 января, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В США за 2021 год по причине диабета умерло более 100 тыс. американцев. Это второй год подряд, когда смертность от болезни превысила данную отметку, сообщает 31 января Reuters.

Pixabay.com Сахарный диабет

Данные представлены на фоне того, как группа экспертов призывает Конгресс пересмотреть систему лечения и профилактики диабета. В опубликованном ранее докладе политики призывают остановить эпидемию диабета и среди прочего поощрять потребление более здоровых продуктов питания, предоставлять оплачиваемый отпуск во время беременности и ввести налогообложение напитков с высоким содержанием сахара.

Напомним, что в 2019 году диабет находился на седьмом месте в списке причин смерти в США, унеся более 87 тыс. жизней. В 2020 году пандемия COVID-19 только усугубила проблему, создав новые препятствия для доступа к медицинской помощи. Число жертв диабета в Штатах резко возросло, превысив 100 тыс. смертей, что стало новым рекордным показателем, согласно анализу центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Смертность от диабета выросла на 17% в 2020 году и на 15% в 2021 году по сравнению с 2019 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, в США ученые выясняют, способствует ли заболевание COVID-19, которое вызывает коронавирус, возникновению диабета в качестве одного из осложнений.

По данным СМИ, врачи в китайском городе Ухань еще в январе минувшего года наблюдали у пациентов с новым заболеванием повышенный уровень содержания сахара в крови. Медики из Италии также интересовались наличием связи вирусных инфекций и нарушений усвоения глюкозы в организме, что наблюдалось при атипичной пневмонии.