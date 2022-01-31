Москва, , 16:13 — REGNUM Великобритания может занять более жёсткую позицию в отношении России, чем США, в предстоящем цикле переговоров лидеров стран. Об этом 31 января заявил ректор Института финансово-инвестиционных технологий Максим Шашенков на телеканале «Россия 24».

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть совершенно естественный и неизбежный конфликт интересов между Россией и Западом. Он действительно есть, и он понятен Великобритания играет здесь совершенно свою роль, выполняет две задачи. Во-первых, после выхода из Евросоюза цель Великобритании — определить новый профиль международной политики и жизни в основном в союзе англо-сакских народов и наций ведущих: США, Австралия, Канада. Мы видим это образование блока», — заявил Шашенков.

«Я думаю, что это игра в тандеме с Соединёнными Штатами, где есть хороший и плохой полицейский. Скорее всего Байден будет вести более мягкую линию, а на роль Бориса выпала рольжёсткого давления на Кремль», — пояснил он.

Ранее глава Форин-офиса Лиз Трасс объявила, что Великобритания изменит свои законы о санкциях так, чтобы расширить список потенциально подпадающих под санкции активов и людей, связанных с Кремлем.