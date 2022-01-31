Красногорск, , 16:15 — REGNUM Электронный больничный в Подмосковье можно будет закрыть через горячую линию по вопросам коронавируса «122». Об этом 31 января заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

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По её словам, новая услуга станет доступна с 4 февраля 2022 года. При этом в оформлении больничного листа будет участвовать искусственный интеллект.

«С 4 февраля мы сделаем возможность, чтобы человек мог позвонить по номеру «122», робот соберёт информацию о пациенте и направит заявку на закрытие листка нетрудоспособности в учреждение, которое эту работу осуществляет», — сказала Стригункова.

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