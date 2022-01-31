Екатеринбург, 31 января 2022, 16:12 — REGNUM Двухсерийный фильм «Золотоцветень уральской деревни» об уральской росписи, крестьянском деревянном зодчестве и сохранивших их для потомков героях сняли в Свердловской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Сейчас авторы завершают монтаж, цветокоррекцию и прочие технические детали, а также начали рекламную кампанию проекта в СМИ. Кроме того, авторы проекта организуют серию бесплатных показов фильма на городских площадках, во время них жители области смогут пообщаться с героями фильма.
Руководитель проекта «Е!сказы» Екатерина Худякова рассказывает: «Фильм призван рассказать молодежи о героях, которые жили на их родине, об их ежедневном подвиге по сохранению истории родного края, их творчестве и мироощущении. Зрители не только получат новые знания об истории и культуре родного края, но и эстетическое удовольствие от просмотра. На данный момент продолжается монтажная работа, увидеть фильм можно будет, начиная с 31 января на Youtube».
В фильме будут продемонстрированы экспонаты Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова, музея «Уральских изб «Душа живая» в селе Арамашево, а также Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян.
Одна из целей команды — дать возможность жителям узнать о самобытном мире жителей деревни, сохраненном в музеях. Команда «Е!сказы» занимается съемкой фильмов об Урале — людях, культуре, наследии, повседневности.
В ходе съемок команда проекта познакомилась с людьми, которые нашли вдохновение в крестьянском творчестве и смогли органично вписать его в жизнь и работу. Программу дополнили интервью с героями-современниками: художницей Алисой Горшениной, дизайнером Любовью Михалёвой, фабрикантом Иваном Хафизовым.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году. Как отмечается в документе, такое решение приняли в целях, в том числе, популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций.
Проект «Золотоцветень уральской деревни: двухсерийная программа, посвящённый уральской народной росписи и крестьянскому деревянному зодчеству» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году.