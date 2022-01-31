Екатеринбург, , 16:12 — REGNUM Двухсерийный фильм «Золотоцветень уральской деревни» об уральской росписи, крестьянском деревянном зодчестве и сохранивших их для потомков героях сняли в Свердловской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Урал ИА REGNUM

Сейчас авторы завершают монтаж, цветокоррекцию и прочие технические детали, а также начали рекламную кампанию проекта в СМИ. Кроме того, авторы проекта организуют серию бесплатных показов фильма на городских площадках, во время них жители области смогут пообщаться с героями фильма.

Руководитель проекта «Е!сказы» Екатерина Худякова рассказывает: «Фильм призван рассказать молодежи о героях, которые жили на их родине, об их ежедневном подвиге по сохранению истории родного края, их творчестве и мироощущении. Зрители не только получат новые знания об истории и культуре родного края, но и эстетическое удовольствие от просмотра. На данный момент продолжается монтажная работа, увидеть фильм можно будет, начиная с 31 января на Youtube».

В фильме будут продемонстрированы экспонаты Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова, музея «Уральских изб «Душа живая» в селе Арамашево, а также Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян.

«Главная ценность наших фильмов — это люди, наши невероятно талантливые, удивительные, стойкие в испытаниях, никогда не унывающие и невероятно отзывчивые земляки. Именно такими были Иван Самойлов и Александр Потускаев, которые в тяжёлые послевоенные годы спасли и передали потомкам удивительный, невероятно красочный мир уральской народной росписи и крестьянского деревянного зодчества. Познакомиться с шедеврами крестьянского мастерства можно, посетив музей в селах Нижняя Синячиха и Коптелово, что притаились в глубине Уральских гор. В наши дни на 64 гектарах музея-заповедника собраны и сохранены крестьянские усадьбы XVII, XVIII и XIX веков, часовни, сторожевые башни, пожарная с дозорной вышкой и ветряная мельница», — комментирует Екатерина Худякова.

Одна из целей команды — дать возможность жителям узнать о самобытном мире жителей деревни, сохраненном в музеях. Команда «Е!сказы» занимается съемкой фильмов об Урале — людях, культуре, наследии, повседневности.

В ходе съемок команда проекта познакомилась с людьми, которые нашли вдохновение в крестьянском творчестве и смогли органично вписать его в жизнь и работу. Программу дополнили интервью с героями-современниками: художницей Алисой Горшениной, дизайнером Любовью Михалёвой, фабрикантом Иваном Хафизовым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году. Как отмечается в документе, такое решение приняли в целях, в том числе, популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций.

Проект «Золотоцветень уральской деревни: двухсерийная программа, посвящённый уральской народной росписи и крестьянскому деревянному зодчеству» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году.