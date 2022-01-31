Челябинск, , 16:12 — REGNUM В Челябинской области глава структурного подразделения одного из промышленных предприятий подозревается в получении взятки. Преступная деятельность велась в 2017—2019 годах, сообщает областное управление СКР.

Деньги

Ekabu.ru

Общий размер вознаграждения превысил 170 тыс. рублей. Деньги якобы давал директор одной коммерческой организации за заключение договоров поставки продукции, необходимой для производства.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Следователи проводят расследование.