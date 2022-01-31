Сеул, 31 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Одного из участников южнокорейского бойбэнда BTS госпитализировали. Об этом 31 января пишет Reuters.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

По данным СМИ, певец Пак Чимин попал в больницу из-за внезапной боли в животе и легкой боли в горле. У артиста выявили коронавирус — он также перенес операцию по удалению аппендикса.

ИА REGNUM напоминает, что группа BTS сформировалась в 2013 году и состоит из семи участников. В 2020 году члены коллектива стали самыми продаваемыми артистами в истории Южной Кореи.