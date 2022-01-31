Таганрог, Ростовская область, , 16:11 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварийного состояния канализационного коллектора. Это следует из постановления за подписью главы администрации муниципалитета Михаила Солоницина, передаёт ИА REGNUM.

Ремонт коллектора Donland.ru

До специального распоряжения режим ЧС действует для органов управления, аварийных бригад, спасателей. Особое опасение вызывает стояние объекта на участках по улице Галицкого в границах улицы Чехова до Поляковского шоссе, под взлетно-посадочной полосой на территории авиазавода имени Бериева, по переулку Батайскому, улицам Железная, 1-я Котельная и Мало-Почтовая.

ИА REGNUM сообщало, что в июне 2021 года удалось восстановить аварийный участок таганрогского коллектора. Работы были оценены почти в 50 млн рублей. Из средств областного резервного фонда на проведение работ перечислено около 37,2 млн рублей, муниципалитет добавил почти 12 млн рублей. Подрядчик выполнил ремонт на участке самотечного канализационного коллектора № 15 по улице Петровской — в границах переулков Некрасовский и Малый Садовый. Затем глубокая яма образовалась рядом со взлётной полосой Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Коммунальные службы оградили около 150 метров коллектора и приступили к аварийно-восстановительным работам.

Напомним, что первая техногенная авария на главном самотёчном канализационном коллекторе Таганрога произошла в марте 2018 года. Затем начали происходить многочисленные обрушения, в связи с чем было принято решение отремонтировать объект.

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