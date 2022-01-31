Москва, , 16:10 — REGNUM Ситуацию на российском рынке молочной продукции можно охарактеризовать, как относительно стабильную по отношению к подавляющему большинству социально-значимых продуктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Молочные продукты Zoom.me

«В основном подобная ситуация сохраниться, по крайней мере, до начала июня 2022 года.

Повышение отпускных цен производителями с 1 февраля до 10% может привести к некоторому повышению потребительских на них.

При этом изменение потребительских цен на молочную продукцию сохранит устоявшуюся тенденцию умеренного роста.

Однако цены импортируемой молочной продукции могут увеличиться более высокими темпами.

Причина тому может стать неустойчивая ситуация на мировом рынке, связанной с ростом стоимости энергоносителей, дефицитом на удобрения, удорожанием логистики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на молоко и молочную продукцию, по данным Минсельхоза России, не будут резко увеличиваться в 2022 году.

Читайте также: Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в РФ