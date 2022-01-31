Москва, 31 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Солдат-срочник погиб в военной части в Подмосковье, сообщили 31 января в пресс-службе главного военного следственного управления СКР. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Chuvashia.sledcom.ru Следователь-криминалист

По версии следствия, 31 января старший прапорщик войсковой части 51 890 получил закреплённое за ним оружие и боеприпасы к нему для выполнения специальной задачи по сопровождению воинского груза.

«Находясь в расположении казармы, он произвёл из пистолета случайный выстрел, — говорится в сообщении. — Пуля попала в находившегося рядом ефрейтора, проходящего военную службу по призыву».

Раненый умер. Следователи провели осмотр места происшествия, начали допрашивать свидетелей и очевидцев.