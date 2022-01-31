Приштина, Сербия, 31 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Офис Европейского союза в Косово опубликовал повестку пребывания специального представителя ЕС по диалогу Сербии и Косово Мирослава Лайчака и специального представителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара в Косово в период с 31 января по 2 февраля.

Gugganij Мирослав Лайчак

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по прибытии, 31 января, Эскобар и Лайчак проведут встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти, президентом Косово Вьосой Османи и заместителем премьер-министра Косово Бесником Бислими.

Во вторник, 1 февраля, политики намерены провести встречу с лидерами оппозиционных политических партий края, в том числе Демократической партии Косово, Демократической лиги Косово и Альянса за будущее Косово и представителями гражданского общества. На 2 февраля назначены встречи с иностранными дипломатами в Косово и совместная пресс-конференция Лайчака и Эскобара.

Целью прибытия Лайчака и Экспобара в Приштину называют обсуждение шагов по продолжению диалога Сербии и Косово, в том числе поиск решения по вопросу об порядке въезда авто с косовскими номерами в Сербию и наоборот.