Москва, 31 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В РФ подорожание молока возможно только из-за политики ретейлеров и трейдеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал прогнозы о скором подорожании в РФ молока и молочных продуктов.

Endre Majoros Молоко

«Себестоимость молока состоит на 55% из стоимости кормов, на 30% — из стоимости энергоресурсов, на 10% — из фонда заработных плат и 5% — из прочих затрат. Любой фермер, любой животновод готовится к зимовке с лета и закупает корма на 210 зимних дней с небольшим запасом. Сколько бы ни стоили добавки после нового года, даже если их цена подпрыгнет в 20 раз, корма у нормально фермера всегда в наличии по осенним ценам, — пояснил Ермоленко. — Энергоресурсные компании, как правило, повышают стоимость своих услуг весной-летом, в среднем на 3−8%. Ну и фонд заработной платы, если и повышается, то не больше одного раза в год и максимум на 10%. Поэтому предпосылок к росту цен на молоко до весны, даже до лета не будет. Рост цены на молоко в таре возможен, но только за счёт искусственного повышения со стороны ритейлеров и трейдеров. Но это касается исключительно молока».

Когда речь идет о молочной продукции, то, как пояснил эксперт, складывается иная ситуация.

«Не вся молочная продукция производится на территории РФ, частично мы ее импортируем. И тут уже работают другие факторы, — сказал Ермоленко. — Отдельно хочу упомянуть министерство сельского хозяйства. Осенью они сдержали цены на зерно, не дали совсем улететь. И вывезти все зерно на экспорт. И это, конечно, радует, так как массовый вывоз зерна привёл бы к полному коллапсу и ещё более дикому росту цен на продукты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили готовиться к постепенному росту цен на молоко и молочные продукты.