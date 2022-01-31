Москва, 31 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 31 января, по состоянию на 15:20 по мск котировки мартовского фьючерса на нефть марки Brent растут на 0,97%, до $90,90 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

skeeze Добыча нефти

«Главной новостью для рынка нефти на текущей неделе будет запланированное совещание ОПЕК+ по вопросу квот на добычу. Ожидается, что в рамках ранее согласованного графика добыча будет в очередной раз повышена на 400 млн баррелей в сутки.

Впрочем, в свете того, что ряд участников картеля уже сейчас не способны обеспечить наращивание добычи в рамках выделенных квот, опасения роста дефицита на рынке сохраняются.

В то же время политические риски несколько снизились — ОАЭ обратились к членам коалиции с просьбой прекратить бомбардировки Йемена, что может снизить вероятность новых ударов хуситов.

Возможно, в ближайшие дни можно будет увидеть некоторую техническую просадку в ценах на нефть.

Попытки затолкать котировки в район $93 слишком долго не приносят успеха, так что любой негативный повод может подтолкнуть фиксацию прибыли и игру на понижение», — пояснил эксперт.

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