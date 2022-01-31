София, 31 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Полиция города Стара-Загора (Центральная Болгария) задержала трех человек, подозреваемых в проведении незаконных археологических раскопок. Об этом 31 января сообщила софийская газета «Монитор».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, накануне правоохранители получили оперативные сведения о том, что двое мужчин 21 года и 42-х лет, а также двадцатипятилетняя женщина занимаются разграблением захоронений времен Римской империи.

По некоторым данным, в ходе задержания подозреваемые не только не оказали сопротивления, но и добровольно выдали находящиеся в их автомобиле артефакты.

Среди изъятых вещей оказались 21 монета, несколько перстней, серьги и бронзовые наконечники для копий. В настоящее время общую стоимость изъятого определяют специалисты Софийского университета.

Если вина задержанных лиц будет полностью доказана, каждому из них грозит до 1 года лишения свободы.