Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после рейда на крупной овощебазе в отделы полиции для административного разбирательства доставили 88 человек. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Рейд на овощебазе.

Сотрудники ГУ МВД России при поддержке ОМОН Росгвардии провели профилактический рейд на территории Софийской овощебазы по выявлению нарушений, в первую очередь, в сфере миграционного законодательства.

В результате были проверены почти 350 иностранных граждан, из них 88 человек доставлены в отделы полиции для административного разбирательства. В отношении 63 иностранных граждан полицейские составили административные протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации), а также один протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Помимо этого, сотрудники ГИБДД выявили пять фактов нарушения ПДД на территории рынка.

«Наиболее характерные нарушения — отсутствие страховки на автомобиль, управление неисправным автомобилем, использование водителем автомашины без государственных регистрационных знаков, нарушение правил применения ремней безопасности, управление ТС водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на ТС», — подчеркнули в ведомстве.