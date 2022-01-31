Берлин, , 15:58 — REGNUM В поддержку курса действующего немецкого правительства на отказ от предоставления Украине летального оружия, так как за этом придется заплатить слишком высокую цену, высказался внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Норберт Рётген. Такое мнение он высказал 31 января в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Германия Petra B. Fritz

«Поставлять оружие для обороны Украине — здесь не возразишь», — указал он, говоря о политике нынешних властей ФРГ, и уточнил, что в этом случае российско-немецкие каналы диалога будут нарушены.

«Я думаю, что это аргумент, чтобы сказать — за это слишком высокая цена. Никому не будет это полезно. Поэтому такая политика (отказа от предоставления оружия) правильна», — добавил Рётген.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия должна дать Украине возможность «публично, легально, открыто» приобретать необходимые средства защиты и оружие через натовское агентство и перестать блокировать поставки военно-технической помощи Киеву.