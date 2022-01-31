Москва, , 15:56 — REGNUM Балерина Анастасия Волочкова рассказала о расставании с Сергеем. Она написала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 31 января.

Анастасия Волочкова Геннадий Калашников

https://www.instagram.com/p/CZY-v6RIsCt/

«Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу», — написала в соцсетях Волочкова. «Случилось то, чего следовало ожидать. Когда мужчине кроме самопиара ничего более не нужно, это низко», — объяснила балерина.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Сергей находится в розыске на территории Украины за террористический акт. Возлюбленный Волочковой отрицал эту информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Солистка #2Маши рассказала о творческом кризисе дуэта