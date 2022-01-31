Варшава, , 15:55 — REGNUM Чеслав Михневич станет новым главным тренером сборной Польши. Первым официальным матчем под его руководством «бело-красные» проведут со сборной России в рамках отбора на Чемпионат мира. Об этом сообщила 31 января пресс-служба Польского футбольного союза.

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«Мы приняли решение назначить Чеслава Михневича главным тренером сборной Польши. Контракт подписан до конца 2022 года с возможностью его продления. Мы считаем, что это лучший выбор для нашей команды перед грядущими вызовами. Сейчас мы думаем только о матче в Москве», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Польского футбольного союза официально объявило о расторжении контракта с португальским тренером Паулу Соузой. Ведомство не устраивали результаты команды под его руководством.