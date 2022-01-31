31 января 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 21:43 — REGNUM Газета деловых кругов Японии «Нихон кэйдзай» провела опрос жителей этой страны для выяснения, как они относятся к объявлению различного рода санкций к соседней России. Мнения японцев разделились: 45% опрошенных считают, что «в связи с ситуацией вокруг Украины Японии следует принимать независимые, самостоятельные решения, учитывая собственные отношения с Россией». В то же время 43% опрошенных считают, что Токио должен в вопросе о санкциях в отношении РФ следовать линии США. ТАСС отмечает, что среди сторонников правящей Либерально-демократической партии Японии в поддержку позиции США по санкциям высказались 49% опрошенных.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя комментарии российских СМИ результатов опроса создают впечатление о том, что-де около половины японцев пассивно относятся к самой идее «наказания» Москвы» за ее политику в отношении Украины, в действительности речь идет лишь о том, должна Япония повторять объявленные Вашингтоном санкции или вырабатывать свои. К тому же общественное мнение в данном случае не имеет никакого значения, ибо решать, объявлять России «санкции» и какого рода, решает не народ, а правящая Либерально-демократическая партия и правительство Японии.

Именно так было в 2014 году, когда США потребовали от Токио присоединиться к экономическим и иным санкциям в отношении России, но заинтересованный в продолжении, как тогда считалось, перспективных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о «возвращении северных территорий», то есть южнокурильских островов, тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ убедил хозяина Белого дома «не портить игру» и позволить ему ограничиться символическими санкциями в интересах получения искомых земель.

Владимир Путин и Синдзо Абэ Kremlin.ru

Кстати, в Москве оценили символический характер японских санкций, которые, по имеющейся информации, были распространены лишь на некоторые предприятия и деятелей Крыма, с Японией никаких деловых и иных связей не имевших.

Сегодня же применявшаяся Абэ политика заигрывания и обволакивания российских лидеров лестью и посулами «не знающих границ» экономических благ в Японии осуждена и нынешнее руководство страны вернулось к «базовой позиции» требования якобы «исконно японских» островов, причем «всех и сразу». Более того, правительство Фумио Кисиды идет на явный подлог, грубо извращая положения Советско-японской совместной декларации 1956 года, «на основе» которой Токио, вернее Абэ, как утверждают некоторые, соглашался «решать территориальный вопрос». Во-первых, Кисида и его министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси не признают объектом переговоров только Малую Курильскую гряду, которую соглашался как дар передать Японии Никита Хрущев. Во-вторых, вопреки подписанной японским премьер-министром и ратифицированной японским парламентом Совместной декларации, где речь идет о возможности передачи указанных островов только после заключения мирного договора, Кисида произвольно меняет последовательность действий, в ультимативном порядке заявляя, что мирный договор может быть подписан только после решения вопроса о «северных территориях» в пользу Японии и в полном объеме. Удивительно, что российское руководство не дает должной оценки подобным искажающим содержание важнейшего документа заявлениям Кисиды. Подчеркнем, документа, определяющего политические, дипломатические, торгово-экономические, культурные и иные отношения двух государств и народов.

Советская делегация во главе с Н.С. Хрущёвым на советско-японских переговорах. 1956

Возвращаясь к вопросу о японских санкциях в отношении нашей страны, напомним, что в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, сообщалось, что президент США Джозеф Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудили в ходе недавних переговоров ситуацию вокруг Украины и договорились тесно координировать меры, которые они могут предпринять против РФ в случае «нападения» на Украину.

«Лидеры выразили приверженность тесной совместной работе над сдерживанием агрессии России в отношении Украины, и премьер-министр Кисида пообещал продолжить тесную координацию с Соединенными Штатами, другими союзниками и партнерами, а также международным сообществом в том, что касается решительных действий в ответ на любое нападение», — говорится в заявлении.

Переговоры Фумио Кисиды и Джо Байдена Kantei.go.jp

О том, что это за «решительные действия», частично стало известно на совместном заседании членов комиссий по внешней политике в штаб-квартире правящей в Японии Либерально-демократической партии. Речь идёт о введении далеко не символических экономических санкций в отношении России. В частности, как сообщило информационное агентство Киодо цусин, было предложено запретить импорт СПГ из РФ. Высказывалось мнение о том, что с деловыми кругами уже нужно начать проработку этого вопроса.

Так что «медовый месяц» отношений Москвы с «другом Синдзо» безвозвратно закончился и в японо-российских отношениях вновь наступили суровые будни…