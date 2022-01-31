Москва, , 15:53 — REGNUM Американские конгрессмены, подхватившие из вялых рук Джо Байдена знамя санкций, понимают, что главная цель санкций не в том, чтобы защищать Украину, а в том, чтобы нанести вред России и европейским союзникам, которым эти санкции обойдутся дороже всего, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В США рассуждают так: Америка — центр мироздания, Америка управляет всем, и нельзя позволять русскому президенту решать, когда против него введут санкции.

Но в случае введения этих санкций превентивно вся дальнейшая игра Белого дома теряет смысл. То есть, чем тогда ещё угрожать России, если санкции из ада уже введены?

Ядерным ударом? Фактически, администрация при таком раскладе теряет главную роль в процессе, превращаясь в статиста — все лавры санкций получают пиарящиеся конгрессмены, а на вторжение России на Украину, о необходимости которого так долго говорил Вашингтон, отвечать уже нечем.

И даже если Россия в итоге не вторгнется, трудно будет объяснить это тем, что его испугали американские санкции.

Ну и, наверное, в администрации, в отличие от конгрессменов, понимают, что последствия введения таких санкций нанесут немалый вред и экономике всего коллективного Запада, потому и обуславливают их нереальным сценарием русского вторжения.

Но к реальному удару и без того находящейся в сложном положении экономики не готовы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединенных Штатов считают бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого «вторжения» на Украину, как это предлагали некоторые сенаторы, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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