Зерноградский район, Ростовская область, , 15:51 — REGNUM В Ростовской области спустя почти полтора ликвидировали очаг бруцеллёза. Карантин в населённом пункте снят, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ветеринарии.

Коровы Александр Погожев © ИА REGNUM

Ограничительные мероприятия по бруцеллёзу были введены в октябре 2020 года в посёлке Красноглинском Конзаводского сельского поселения Зерноградского района. В настоящее время эпизоотическая ситуация нормализовалась.

ИА REGNUM сообщало, что в сентябре 2021 года болезнь поразила крупный рогатый скот на животноводческой точке неподалёку от хутора Терновой Орловского района.

Напомним, всего в 2021 году донские ветеринары поставили животным почти 2 млн профилактических и вынужденных прививок от брадзота, бруцеллеза, оспы, сибирской язвы, ящура.

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