Самара, , 15:56 — REGNUM Усилить работу по расчистке крыш в Самарской области во время оттепели поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 31 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Чистка крыш от снега и льда Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

Азаров поставил задачу главам муниципальных образований оперативно организовать работу всех ответственных структур с учётом метеопрогноза. При этом особое внимание он поручил уделить расчистке крыш и безопасности проведения таких работ. Отмечается, что на текущей неделе в регионе ожидается потепление и осадки: температура воздуха в области может повыситься в дневные часы до плюсовых значений.

«Очевидно, что в период оттепели, там, где крыши не расчищены, возникают дополнительные риски и угрозы. Нужно организовать работу в кратчайшие сроки, начиная с сегодняшнего дня, чтобы не допустить внештатных ситуаций», — заявил глава региона.