Минск, , 15:49 — REGNUM Гражданка России Вера Цвикевич, ранее задержанная в Минске, признала свою вину в участии в протестах в 2020 году в Белоруссии. Видео с признанием опубликовано в телеграм-канале главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД республики.

Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии (с) ИА REGNUM

Девушка заявила, что в августе 2020 года участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска.

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«Участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь и всем людям советую не принимать больше участия в таких мероприятиях», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в январе в Минске осудили проходящего срочную службу мужчину за участие в незаконных митингах с 10 по 11 августа 2020 года. Емуинкриминировано «активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия». В итоге, по обвинительному приговору, военнослужащему «назначено наказание в виде ареста на срок три месяца с отбыванием на гауптвахте военной комендатуры».

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Напомним, протестные акции прошли в Белоруссии после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа 2020 года. Несогласные с итогами выборов вышли на улицы.

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