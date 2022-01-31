Москва, , 15:49 — REGNUM Лишить собственности в Англии кого-либо будет крайне затруднительно и точно не быстро. Об этом 31 января заявил ректор Института финансово-инвестиционных технологий Максим Шашенков на телеканале «Россия 24».

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Англии для того, чтобы кого-то лишить собственности… это же не Борис Джонсон будет решать и не правительство Великобритании. Англия очень развитая юридически страна. Всё это пойдёт через суды, растянется на годы и сама эта угроза для тех, кто понимает, как это всё работает, кажется очень наивной», — заявил Шашенков.

«Даже экстремистов арабских, которые призывали к убийству мирных граждан, высылают годами, лишают собственности, лишают права на жизнь», — указал он.

Ранее глава Форин-офиса Лиз Трасс объявила, что Великобритания изменит свои законы о санкциях так, чтобы расширить список потенциально подпадающих под санкции активов и людей, связанных с Кремлем.