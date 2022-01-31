Москва, , 15:46 — REGNUM Первый Открытый чемпионат Москвы по зимнему плаванию состоится 4−6 февраля на Гребном канале ГБУ «СК «Мегаспорт» Москомспорта. Участники соревнований будут состязаться на дистанциях от 25 до 200 метров в зимнем бассейне, специально вырубленном во льду Гребного канала. Помимо стартов в программе чемпионата — шоу-заплывы, встречи с ветеранами зимнего плавания и специалистами, изучающими влияние холодной воды здоровье на человека, а также — церемония посвящения в моржи с вручением специальных дипломов.

В Москве впервые пройдет Открытый чемпионат по зимнему плаванию Федерация закаливания и зимнего плавания Москвы

Как рассказали ИА REGNUM организаторы мероприятия — Федерация закаливания и зимнего плавания Москвы, — соревнований такого уровня в российской столице до сих пор не проводилось. Напомним, в Министерстве спорта РФ идет процесс признания зимнего плавания официальным видом спорта. Сборная Москвы по зимнему плаванию примет участие в Чемпионате мира, который состоится в Петрозаводске в конце марта.