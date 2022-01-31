Москва, , 15:46 — REGNUM Законопроект об унификации требований по предоставлению ряда государственных и муниципальных услуг правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Правительство РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Проект федерального закона подготовлен для унификации отдельных требований к предоставлению ряда мер социальной поддержки: по назначению пособия на ребенка; по компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан; по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Предлагаемые изменения позволят обеспечить единый порядок получения сведений для использования при принятии решения о предоставлении гражданам соответствующих мер социальной защиты, указали в правительстве.

При этом, отмечают авторы, проектом федерального закона не предусматривается установление единых критериев (условий, категорий получателей, размеров выплат) предоставления субъектами РФ в соответствии с собственными полномочиями и за счет собственных средств мер социальной поддержи.

Делается это в рамках перевода в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, поэтапного перехода к предоставлению по принципу «одного окна» в формате «Социального казначейства» федеральных мер социальной поддержки по факту наступления жизненной ситуации.

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