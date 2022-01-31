Таллин, , 15:46 — REGNUM Входящая в правительство Эстонии Центристская партия предлагает отменить с 7 февраля обязательный характер ковид-документов о вакцинации, по сути отменив важнейшее условие введенных в стране ковид-ограничений.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как говорится в пресс-сообщении партии, соответствующее предложение представлено партнерам по кабинету министров — Реформистской партии.

«Достаточный уровень вакцинации против коронавируса, большое количество переболевших и распространение штамма «Омикрон», который менее агрессивен, чем предшествовавшие ему, — все эти факторы вместе создали ситуацию, позволяющую начать открывать общество», — подчеркивается в сообщении.

Важным условием для ослабления ковид-ограничений центристы считают то, что нагрузка на больницы стабилизировалась, а количество нуждающихся в интенсивной терапии существенно сократилось.

Обращение призвало освободить жителей Эстони от статуса «заложников коронавируса», подстраивающего под эпидемию свою жизнь.