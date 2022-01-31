Москва, , 15:45 — REGNUM Идея о полном переходе на возобновляемые источники энергии, несомненно, может быть реализована в Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Цена на газ

«Да, придется утыкать весь шельф и все свободные участки на суше ветрогенераторами, покрыть все крыши солнечными батареями, все побережье превратить в приливные и прибойные электростанции.

Баланс выработки и потребления энергии при этом будет нестабильным. Производство такого огромного количества генераторов и солнечных панелей нанесет экологии куда больший урон, а той же России — прибыль на экспорте металлов.

Вся эта система в итоге будет убыточной, поскольку окупиться все эти мощности могут только за счет бюджетных дотаций. Но, в конце концов, Европа имеет большой кредит доверия, так что сможет занять столько денег, сколько нужно, чтобы эту программу реализовать.

Но так или иначе, эти перемены нельзя произвести в одночасье. На ввод всех этих мощностей нужны время и значительные средства, которые не найти быстро. Так что наиболее логично будет в первую очередь выводить из оборота наиболее грязную генерацию — на угле и мазуте.

А самый простой и дешевый способ для этого — переоборудование угольных и мазутных станций в газовые. Так что в борьбе за снижение углеродного следа Европе, во всяком случае в ближайшие 10−20 лет, будет требоваться всё больше газа.

Альтернативой может быть снижение потребления энергии — например, сворачивание энергоемких производств и перенос их в другие регионы. В первую очередь металлургии, тяжелого машиностроения, химической промышленности.

Это тоже выгодно для российской экономикой — для наших предприятий откроются новые ниши на мировом рынке», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия в ближайшее время может снизить покупку нефти из РФ, но при этом увеличить количество приобретаемого газа, заявил директор Центра финансовой политики департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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