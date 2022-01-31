Москва, 31 января, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Россия примет ответные меры против британского бизнеса, если Лондон введёт против Москвы новые санкции. Об этом российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Mid.ru Андрей Келин

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о возможном расширении санкционного списка, которое затронет «российских олигархов». Источники в британском правительстве, как сообщало ИА REGNUM, не исключили, что ограничения коснутся российских энергетических компаний.

«Мы посмотрим, и, конечно же, будут приняты контрмеры. В конце концов, британский бизнес тоже в России работает», — сказал Келин.

Он добавил, что меры всегда можно принять на взаимной основе. Пока нельзя сказать, чем «это закончится».

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