Казань, , 15:47 — REGNUM В колонии скончался один из осужденных по делу о пожаре в торговом комплексе «Адмирал», где погибли 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Разбор завалов после пожара в ТЦ «Адмирал» Tatarstan.ru

«Заместитель гендиректора ООО «Заря» Гюльгусейн Наджафов скончался в колонии», — цитирует ТАСС источника.

По предварительной версии, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

ИА REGNUM напоминает, в мае 2019 года Кировский районный суд Казани завершил оглашение приговоров фигурантам дела о пожаре в торговом комплексе «Адмирал». В числе фигурантов дела — 12 человек. Директора компании — арендатора здания комплекса ООО «Заря» Гусейна Гахраманова приговорили к 13 годах колонии строгого режима. Его заместители — Гюльгусейн Наджафов и Николай Каекин — получили 9,5 и 7 лет колонии.

В Казани 11 марта 2015 года произошел пожар в торговом комплексе «Адмирал». После возгорания огонь моментально перекинулся на складские помещения, оборудованные на втором этаже, а затем и на все здание. Отсутствие обязательного огнезащитного покрытия на металлоконструкциях привело к их деформации и обрушению стен комплекса. В результате пожара 19 человек погибли, 61 получил травмы, более 600 лицам был причинен материальный ущерб.

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