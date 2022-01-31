Кострома, , 15:51 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил руководителей предприятий перевести на удалённый режим работы работников, в семьях которых есть дети. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Просьба связана с большим подъёмом детской заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, каждый четвёртый заразившийся коронавирусом в регионе — несовершеннолетний.

«В коллективах необходимо рассмотреть возможность освобождения от работы мам, чтобы они ближайшие десять суток лучше побыли дома со своими детьми. Если дети принесут инфекцию домой, получим рост заболеваемости уже по взрослому рабочему населению, это скажется на благополучии семей и на работе производств», — сказал на еженедельном совещании в администрации глава региона.

Напомним, ранее из-за роста заражений в области вернули ряд ограничений. В частности, на период с 31 января до 27 февраля работодателей обязали перевести на «удалёнку» как минимум 30% сотрудников офисов и административно-управленческого персонала. Предприятиям, на которых работают более 200 человек, вновь поручено доставлять людей служебным транспортом. Это необходимо, чтобы минимизировать распространение инфекции в автобусах и троллейбусах, зачастую переполненных в часы пик.

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