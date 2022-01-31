Кострома, 31 января 2022, 15:51 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил руководителей предприятий перевести на удалённый режим работы работников, в семьях которых есть дети. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Просьба связана с большим подъёмом детской заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, каждый четвёртый заразившийся коронавирусом в регионе — несовершеннолетний.
Напомним, ранее из-за роста заражений в области вернули ряд ограничений. В частности, на период с 31 января до 27 февраля работодателей обязали перевести на «удалёнку» как минимум 30% сотрудников офисов и административно-управленческого персонала. Предприятиям, на которых работают более 200 человек, вновь поручено доставлять людей служебным транспортом. Это необходимо, чтобы минимизировать распространение инфекции в автобусах и троллейбусах, зачастую переполненных в часы пик.
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