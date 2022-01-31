Минск, 31 января, 2022, 15:43 — ИА Регнум. в Белоруссии суд Столбцовского района 31 января вынес приговор «делу разрисованных тюков с соломой». Осенью 2021 года восемь человек приняли участие в протестной акции — нанесли красные полосы на белую упаковку тюков, в отношении семерых из них судья Виктория Судник огласила обвинительный приговор, а восьмой участник (предположительно — провокатор из МВД) таинственно исчез.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

По ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (злостное хулиганство группой лиц) год колонии в условиях общего режима суждено провести Максиму Дубешко, Александру Бобко, Ольге Дубовик, Елене Дедюле, Игорю Мысливцу, а Андрею Арико — такой же срок по ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (пособничество в хулиганстве группой лиц). Екатерина Арико приговорена к 1,5 года «домашней химии». Прокурор Ярослав Ларичев просил суд всех фигурантов лишить свободы.

«На суде стало известно, на поле 1 сентября силовики приехали с автоматами, сотрудники на задержанных рисовали свастику, некоторых избивали. Также, по словам обвиняемых, акцию, по сути, организовал «неизвестный парень», который предлагал обвиняемым в телеграмме раскрасить тюки под Дзержинском. Среди задержанных его не оказалось. Двое обвиняемых по делу предлагали следователям полностью выкупить разрисованные тюки или омыть их (так как у одного обвиняемого своя клининговая кампания), но предложения даже не были переданы директору колхоза», -сообщил белорусский «Правозащитный центр «Весна».

Согласно обвинению, они 1 сентября 2021 года «вблизи деревни Клыповщина Дзержинского района Минской области расположенное вдоль трассы М1 Е30 Брест — Минск — граница Российской Федерации, где направились к тюками с сенажом и, находясь в общественном месте на вышеуказанном поле, действуя умышленно, запланировано и согласовано, беспричинно из хулиганских побуждений с целью грубого нарушения общественного порядка и выражения явного неуважения к обществу, отличающегося по своему содержанию исключительным цинизмом, выразившемся в намерении дезорганизовать дорожное движение путём отвлечения внимания водителей транспортных средств, движущихся по проезжей части указанной автодороги, от контроля за состоянием дорожной обстановки непосредственно на проезжей части и переключения их внимания на нанесённые ими на упаковку тюков с сенажом надписи, демонстрации крайне презрительного отношения к нравственным ценностям общества и требованиям добропорядочного и законопослушного поведения, демонстративно противопоставляя себя и осознавая публичный резонанс своих действий, пренебрегая общепринятыми нормами правильного поведения, в целях повреждения чужого имущества, нанесли красителями красного и черного цвета изображения различного содержания на упаковку не менее чем трех (пяти, десяти) тюков с сенажом каждый, точное количество установить не представилось возможным, тем самым повредив упаковку».

Среди задержанных и, впоследствии — узников тюрьмы в Жодино отсутствовал восьмой участник акции — предположительно «подставной сотрудник милиции», предложивший разрисовать тюки с соломой на колхозном поле.

Задерживали участников протестной акции сотрудники МВД в масках и с автоматами. Несмотря на отсутствие сопротивления, задержанных избили. Екатерина Арико на процессе рассказала, как при этом действовали сотрудники белорусской милиции: «Нарисовали [сотрудники задержанным] на спинах свастику. Сказали, что расстреляют… Разрисовали руки, лицо. Потом подняли, повели на поле, расставили вокруг тюка. <нрзб> взяли телефон и снимали на камеру. Потом обратно завели и положили лицом в землю».

«На суде стало известно, что сотрудники приехали задерживать на поле в масках и с автоматами. Также как стало известно правозащитникам, после задержания полторы недели задержанных мужчин в ИВС Дзержинска содержали без одежды — «на допросы водили в трусах». Также до предъявления обвинения их содержали в камерах с металлическими нарами без матрасов, из постельного белья им предоставили только простынь. Кроме этого, сотрудники будили ночью их каждый час», — отметил в своей публикации «ПЦ «Весна».

Директор ОАО «Крутогорье-Петковичи» Юрий Климаш на суде заявил, что сенаж из разрисованных тюков нельзя было использовать для подстилки для животных, так как «краситель мог проникнуть в сено и отравить животных, жующих подстилку». Выяснить, проникла ли краска сквозь плёнку, на процессе не представилось возможным — в вещественных доказательствах её не оказалось, экспертиза не назначалась. Выкупить тюки у колхоза политзаключённым не позволили.