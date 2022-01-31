Москва, 31 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Заявление главы Форин-офиса Лиз Трасс о намерении Лондона изменит свои законы о санкциях так, чтобы расширить список потенциально подпадающих под санкции активов и людей, связанных с Кремлем, следует трактовать как элемент политической игры. Об этом 31 января заявил ректор Института финансово-инвестиционных технологий МаксимШашенков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Я думаю, что то, что было объявлено в Великобритании по поводу потенциальной собственности, недвижимости ряда олигархов и компаний лиц, которые тесно связаны стратегически с Кремлём, то, скорее всего, это подготовка почвы накануне визита главы Форин-офиса и министра обороны, а также возможного визита или разговора Бориса Джонсона с Путиным», — заявил Шашенков.

«То есть даются предупредительные выстрелы выше головы о том, что в принципе разговор будет жёстким. То есть это часть политической игры на данный момент», — указал он.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.