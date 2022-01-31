Москва, 31 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Собственно, даже сейчас, когда контрафактные, контрабандные, добытые незаконным путем или некондиционные продукты уничтожаются, существует серьезный риск злоупотреблений, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Unsplash Санкционные овощи

«Неизвестно, какая часть якобы уничтоженных товаров затем проходит «отмывание» и вновь попадает на рынок. Но если все эти продукты будут возвращаться в легальный оборот, это может серьезно подорвать доходы законопослушных производителей и импортеров.

Ведь фактически их продукции на рынке придется конкурировать с тем конфискатом, который будет вводиться в повторный оборот через аукционы или другие системы распределения.

В результате тот же настоящий итальянский сыр «Пармезан» может оказаться в системе торговли с ценой даже ниже, чем у продукции российских сыроваров, а незаконно добытая браконьерами черная икра будет продаваться по цене, сопоставимой с той, которую получают искусственным разведением осетровых на фермах.

Да и проблема злоупотреблений никуда не денутся — чиновники, которые будут заведовать дальнейшей судьбой изъятых продуктов питания получат возможности для незаконного обогащения, обеспечивая перепродажу изъятого «нужным людям», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время на рассмотрение Госдумы РФ будет вынесен проект закона, запрещающий уничтожать санкционные продукты питания, которые были конфискованы, но являются пригодными для употребления.

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