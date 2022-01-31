Москва, 31 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Законопроект о наделении возможности регистрации товарных знаков на имя граждан, в том числе самозанятых, а также распоряжения правами на них, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Кроме того, законодательство дополняется положением об обязательной государственной регистрации залога исключительного права на зарегистрированные в Роспатенте программу для ЭВМ или базу данных. Государственная регистрация залога исключительного права на зарегистрированные программу для компьютеров или базу данных направлена на обеспечение дополнительных гарантий для кредиторов (в первую очередь банков), осуществляющих кредитование под залог интеллектуальной собственности, отметили авторы.

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