Грозный, , 15:37 — REGNUM В Чечне в 2021 году были применены крайние меры к 990 неплательщикам, накопившим значительные долги за потребленную электроэнергию. Их отключили от электроснабжения, сообщили в пресс-службе «Россети Северный Кавказ». Общая сумма долга абонентов-юридических лиц составила 33,2 млн рублей.

Свет

Всего было подано более 12,6 тыс. заявок на введение ограничения потребления электрической энергии юридическим лицам. Сумма их задолженности перед поставщиками энергоресурса составила около 425,2 млн рублей. Успели погасить задолженность на 205,3 млн рублей свыше 9,6 тыс. потребителей. Они обошлись без отключения света.

При этом, как отметили в АО «Чеченэнерго», несмотря на то, что такие жесткие меры, как отключение от энергоснабжения, компания имеет право принимать в отношении всех абонентов, по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, во время отопительного сезона их не применяют.

«Но хочу напомнить, что меры воздействия по отношению к злостным неплательщикам будут применяться в полной мере по истечению холодов», — заявил заместитель управляющего директора — директор отделения «Энергосбыт» Сайд-Али Кайсаров.